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Голдин рассказал, что сыграет свадьбу в Санкт-Петербурге в США

Голдин рассказал, что сыграет свадьбу в Санкт-Петербурге в США
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25-летний российский центровой Владислав Голдин из команды НБА «Майами Хит» рассказал, где сыграет свадьбу со своей возлюбленной Кэмерон.

— В начале 2025-го ты сделал предложение своей девушке на арене «Мичигана» после матча. Когда церемония?
— 25 июля, кстати, будет в Санкт-Петербурге — в Америке (смеётся). Я же смешной, я тоже тут с чувством юмора. Я когда открытки родителям рассылал, то вот тоже [пошутил].

— Как зовут девушку?
— Кэмерон.

— Она американка?
— Да.

— Вы исключительно по-английски общаетесь?
— Да, наверное, поэтому я хорошо и понимаю теперь [английский]. Понимает ли по-русски? Я с собой телефон не взял, но она мне скидывала домашнее задание, которое у неё есть по русскому языку, и там даже я немножечко туплю. Не понимает, но старается подтянуть русский язык, — сказал Голдин на шоу «Кстати».

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