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Локомотив-Кубань — БК Зенит. Прямая трансляция
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Воронцевич: «Локомотив-Кубань» бежит и окрылён поддержкой своих болельщиков

Воронцевич: «Локомотив-Кубань» бежит и окрылён поддержкой своих болельщиков
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Форвард «Зенита» Андрей Воронцевич поделился ожиданиями от третьего матча серии за бронзовые медали Единой лиги с «Локомотивом-Кубань».

Единая лига ВТБ . За 3-е место
07 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Понимаем, что в Краснодаре играть всегда непросто. Тем более при таких хороших местных болельщиках. «Локомотив-Кубань» бежит и окрылён поддержкой своих болельщиков, но наши задачи ясны: мы хотим победить и закрыть серию 3-0.

Мы знаем, что будет непросто. Это всё будет зависеть, конечно же, от нас, от нашей защиты, от нашего нападения, от нашей слаженной командной, прежде всего, работы. И нужно понимать, что «Локо» будет вгрызаться в каждый момент, будет биться, и нужно держать удар и самим не оплошать, оставаться командой. Вот что нам нужно для завтрашнего матча. Настраивать себя на победу, но быть готовым ко всему.

Чем опасен счёт 2-0? Да ничем он не опасен, это, наоборот, хорошо. Мы не должны быть скованны, мы должны играть в свою игру. На нас не должен давить этот результат, но мы должны понимать, что работа ещё не завершена. Как бы сложно ни было, понятно, что уже самая финальная часть сезона, все практически в одинаковых условиях. И одна, и вторая команда уже сыграли очень много матчей в сезоне, поэтому надо понимать это, но доделать свою работу до конца, и желательно оставаться, повторюсь, единым целым», — приводит слова Воронцевича пресс-служба клуба.

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