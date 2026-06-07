Единая лига: расписание матчей за третье место на 7 июня

В воскресенье, 7 июня, в Единой лиге ВТБ в сезоне-2025/2026 состоится очередной игровой день серии за третье место, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут посмотреть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Единая лига. Расписание матчей на 7 июня (время — московское):

16:00. «Локомотив-Кубань» — «Зенит» (счёт в серии 0-2).

Во втором матче серии петербуржцы дома обыграли «Локомотив-Кубань» со счётом 64:61. Самым результативным игроком встречи стал российский защитник «Зенита» Георгий Жбанов (15 очков). У краснодарцев 12 очков набрал Патрик Миллер.

Видео. Достижения сборных России по баскетболу: