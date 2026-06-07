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Локомотив-Кубань — Зенит. Прямая трансляция
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16:00 Мск
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Расписание матчей баскетбольной Единой лиги за третье место — 2025/2026 на 7 июня

Единая лига: расписание матчей за третье место на 7 июня
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В воскресенье, 7 июня, в Единой лиге ВТБ в сезоне-2025/2026 состоится очередной игровой день серии за третье место, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут посмотреть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Единая лига. Расписание матчей на 7 июня (время — московское):

16:00. «Локомотив-Кубань» — «Зенит» (счёт в серии 0-2).

Во втором матче серии петербуржцы дома обыграли «Локомотив-Кубань» со счётом 64:61. Самым результативным игроком встречи стал российский защитник «Зенита» Георгий Жбанов (15 очков). У краснодарцев 12 очков набрал Патрик Миллер.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
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Видео. Достижения сборных России по баскетболу:

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