Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив-Кубань — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Чарльз Баркли: «Лейкерс» не будут конкурентоспособны, если оставят Леброна

Чарльз Баркли: «Лейкерс» не будут конкурентоспособны, если оставят Леброна
Комментарии

11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне аналитик Чарльз Баркли заявил, что «Лос-Анджелес Лейкерс» не будут бороться за титул, если звёздный форвард Леброн Джеймс останется в команде.

«Ему нет смысла оставаться в Лос-Анджелесе. Во-первых, они не будут конкурентоспособны на Западе. И, кроме того, пришло время «Лейкерс» передать команду Луке [Дончичу]. Леброн не будет играть лучше с возрастом. «Лейкерс» вылетели всухую.

Даже с Лукой они не претенденты на Западе. Они не смогут конкурировать с «Сан-Антонио», с «Оклахомой», с «Миннесотой» с 42-летним парнем. Они не будут конкурентоспособны. Так что если он останется в команде, то сделает это по личным причинам», — сказал Баркли в подкасте Get Up на ESPN.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сейчас читают:
«Леброн против Дюранта». Кириленко — о возможном реформировании баскетбола
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android