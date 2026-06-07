Чарльз Баркли: «Лейкерс» не будут конкурентоспособны, если оставят Леброна

11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне аналитик Чарльз Баркли заявил, что «Лос-Анджелес Лейкерс» не будут бороться за титул, если звёздный форвард Леброн Джеймс останется в команде.

«Ему нет смысла оставаться в Лос-Анджелесе. Во-первых, они не будут конкурентоспособны на Западе. И, кроме того, пришло время «Лейкерс» передать команду Луке [Дончичу]. Леброн не будет играть лучше с возрастом. «Лейкерс» вылетели всухую.

Даже с Лукой они не претенденты на Западе. Они не смогут конкурировать с «Сан-Антонио», с «Оклахомой», с «Миннесотой» с 42-летним парнем. Они не будут конкурентоспособны. Так что если он останется в команде, то сделает это по личным причинам», — сказал Баркли в подкасте Get Up на ESPN.