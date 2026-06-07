«Нью-Йорк» усилит меры безопасности на 3-м матче финала НБА из-за приезда Трампа — ESPN

«Нью-Йорк Никс» предупредил болельщиков о строгих мерах безопасности в связи с присутствием президента США Дональда Трампа на третьем матче финальной серии НБА с «Сан-Антонио Спёрс». Об этом сообщает ESPN.

Встреча состоится в ночь на 9 июня на «Мэдисон Сквер Гарден». По заявлению клуба, на арене будет действовать строгий запрет на сумки и «процедуры досмотра как в аэропортах». Фанатам рекомендуется прибывать минимум за два часа до начала матча. Хранение запрещённых предметов на арене строго запрещено.

Напомним, 27 мая на заседании в Белом доме Трамп намекнул, что собирается посетить одну из встреч «Нью-Йорка», отметив, что владелец «Никс» Джим Долан входит в число пригласивших его лиц.

«Нью-Йорк» ведёт в серии со счётом 2-0.