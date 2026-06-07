Форвард «Денвера» Джонсон: на данный момент Карл-Энтони Таунс — MVP финала

Форвард «Денвер Наггетс» Кэмерон Джонсон назвал центрового «Нью-Йорк Никс» Карла-Энтони Таунса самым ценным игроком финальной серии НБА по итогам первых двух матчей. «Никс» ведут в серии со счётом 2-0.

«На данный момент, на мой взгляд, он их MVP в финале. Карл-Энтони Таунс был великолепен, в этих двух матчах он был великолепен. Перед ним поставлена очень сложная задача. Он не единственный, кого они бросают против Вемби, но это очень сложная задача в защите. При этом в атаке он здорово проявляет себя, не выходя за рамки того, что от него ожидается.

За исключением, может быть, одного дальнего трёхочкового во втором матче – всё, что он попадал, было простыми бросками, которые он создавал сам, или это было результатом естественного развития событий на площадке. 21+13+4 при 8 из 12 с игры – очень важная причина их победы. Он подчинил себя интересам команды, играет огромную роль в их сплочённости… он играет в этом огромную роль», — приводит слова Джонсона портал Clutch Points.

Третий матч в финальной серии состоится в ночь на 9 июня в Нью-Йорке.