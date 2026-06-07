«Голден Стэйт» хочет продлить контракт с Кристапсом Порзингисом — инсайдер

«Голден Стэйт Уорриорз» рассчитывает сохранить латвийского центрового Кристапса Порзингиса, заключив с ним контракт на выгодных для клуба условиях. Об этом сообщает инсайдер Марк Штейн на своём сайте.

Баскетболист перешёл в калифорнийскую команду перед дедлайном. У него был истекающий контракт на $ 30,5 млн. «Уорриорз» надеются, что 30-летний баскетболист согласится на понижение зарплаты при продлении соглашения в предстоящее межсезонье.

Порзингис принял участие в 15 матчах, набирая в среднем 16,1 очка, 5,3 подбора и 1,1 блок-шота за игру.

В текущем сезоне «Уорриорз» не смогли выйти в плей-офф и завершили сезон на стадии плей-ин, уступив «Финикс Санз» (96:111).