Таунс — о Митчелле Робинсоне: он уникален. Нам очень повезло, что он играет за нас

Американский центровой «Нью-Йорк Никс» Карл-Энтони Таунс после победы во втором матче финальной серии НБА с «Сан-Антонио Спёрс» (107:91; 2-0) высоко оценил вклад одноклубника Митчелла Робинсона.

«То, что он даёт нашей команде, просто невозможно переоценить. Он уникален. Я не знаю, есть ли в этой лиге ещё один такой Митчелл Робинсон. По-моему, существует только один Митчелл Робинсон. Нам очень повезло, что он играет за нас», — приводит слова Таунса портал Basket News.

Третий матч в финальной серии состоится в ночь на 9 июня в Нью-Йорке.

«Нью-Йорк Никс» ведёт в серии до четырёх побед со счётом 2-0.