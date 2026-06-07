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Таунс — о Митчелле Робинсоне: он уникален. Нам очень повезло, что он играет за нас

Таунс — о Митчелле Робинсоне: он уникален. Нам очень повезло, что он играет за нас
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Американский центровой «Нью-Йорк Никс» Карл-Энтони Таунс после победы во втором матче финальной серии НБА с «Сан-Антонио Спёрс» (107:91; 2-0) высоко оценил вклад одноклубника Митчелла Робинсона.

НБА — плей-офф . Финал. 3-й матч
09 июня 2026, вторник. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Не начался
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«То, что он даёт нашей команде, просто невозможно переоценить. Он уникален. Я не знаю, есть ли в этой лиге ещё один такой Митчелл Робинсон. По-моему, существует только один Митчелл Робинсон. Нам очень повезло, что он играет за нас», — приводит слова Таунса портал Basket News.

Третий матч в финальной серии состоится в ночь на 9 июня в Нью-Йорке.

«Нью-Йорк Никс» ведёт в серии до четырёх побед со счётом 2-0.

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