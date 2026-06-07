Тренер «Нью-Йорка» Браун: боюсь до смерти, что моих ассистентов растащат по другим клубам

Главный тренер «Нью-Йорк Никс» Майк Браун после победы над «Сан-Антонио Спёрс» (105:104; счёт в серии 2-0) во втором матче финала НБА высоко оценил работу своих ассистентов и выразил опасение, что их могут переманить в другие команды НБА.

«У меня отличные ассистенты, даже те парни, что сидят за скамейкой, мои молодые. Боюсь до смерти, что их растащат по другим командам. Удивлён, что никто до сих пор не позвал Криса Джента на должность главного тренера. Он выиграл Летнюю лигу, он здесь главный ассистент. Джордан Бринк – фантастический специалист. Он уже второй год занимается челленджами. Я полностью полагаюсь на него. Время от времени я теряю рассудок, становлюсь эмоциональным и пытаюсь доказать что-то судьям. Это никогда не работает. Поэтому я изо всех сил стараюсь следовать примеру Джордана», — сказал Браун на пресс-конференции после матча.