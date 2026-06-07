Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив-Кубань — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тренер «Нью-Йорка» Браун: боюсь до смерти, что моих ассистентов растащат по другим клубам

Тренер «Нью-Йорка» Браун: боюсь до смерти, что моих ассистентов растащат по другим клубам
Комментарии

Главный тренер «Нью-Йорк Никс» Майк Браун после победы над «Сан-Антонио Спёрс» (105:104; счёт в серии 2-0) во втором матче финала НБА высоко оценил работу своих ассистентов и выразил опасение, что их могут переманить в другие команды НБА.

НБА — плей-офф . Финал. 1-й матч
04 июня 2026, четверг. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
95 : 105
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 26, Касл - 17, Харпер - 16, Шампани - 16, Васселл - 9, Фокс - 7, Джонсон - 3, Брайант - 1, Маклафлин, Корнет, Олиник, Бийомбо, Барнс, Уотерс III, Пламли
Нью-Йорк Никс: Брансон - 30, Таунс - 18, Ануноби - 17, Шамет - 13, Бриджес - 9, Альварадо - 7, Макбрайд - 6, Харт - 3, Робинсон - 2, Кларксон, Дадье, Колек, Сохан, Диавара, Хукпорти

«У меня отличные ассистенты, даже те парни, что сидят за скамейкой, мои молодые. Боюсь до смерти, что их растащат по другим командам. Удивлён, что никто до сих пор не позвал Криса Джента на должность главного тренера. Он выиграл Летнюю лигу, он здесь главный ассистент. Джордан Бринк – фантастический специалист. Он уже второй год занимается челленджами. Я полностью полагаюсь на него. Время от времени я теряю рассудок, становлюсь эмоциональным и пытаюсь доказать что-то судьям. Это никогда не работает. Поэтому я изо всех сил стараюсь следовать примеру Джордана», — сказал Браун на пресс-конференции после матча.

Календарь плей-офф НБА в сезоне-2025/2026
Сетка плей-офф НБА в сезоне-2025/2026
Сейчас читают:
Чтобы выиграть финал, «Сан-Антонио» нужно чудо. С этим «Нью-Йорком» — вряд ли
Чтобы выиграть финал, «Сан-Антонио» нужно чудо. С этим «Нью-Йорком» — вряд ли
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android