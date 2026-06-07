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Локомотив-Кубань — Зенит. Прямая трансляция
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16:00 Мск
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Форвард «Зенита» Воронцевич высказался о предстоящем третьем матче серии с «Локо»

Форвард «Зенита» Воронцевич высказался о предстоящем третьем матче серии с «Локо»
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Форвард «Зенита» Андрей Воронцевич рассказал о подготовке к третьему матчу серии за третье место Единой лиги ВТБ с краснодарским клубом «Локомотив-Кубань». Встреча пройдёт 7 июня в Краснодаре. Сине-бело-голубые ведут в серии до трёх побед со счётом 2-0.

Единая лига ВТБ . За 3-е место
07 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы знаем, что будет непросто. Это всё будет зависеть, конечно же, от нас, от нашей защиты, от нашего нападения, от нашей слаженной командной прежде всего работы. И нужно понимать, что «Локо» будет вгрызаться в каждый момент, будет биться, и нужно держать удар и самим не оплошать, оставаться командой. Вот что нам нужно для завтрашнего матча. Настраивать себя на победу, но быть готовым ко всему», — приводит слова Воронцевича пресс-служба «Зенита».

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