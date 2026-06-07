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Кейтлин Кларк: я не хочу, чтобы «Никс» выиграли финал всухую. Хочу седьмую игру

Кейтлин Кларк: я не хочу, чтобы «Никс» выиграли финал всухую. Хочу седьмую игру
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Звёздная баскетболистка «Индианы Фивер» Кейтлин Кларк поделилась своими мыслями о финале НБА между «Нью-Йорк Никс» и «Сан-Антонио Спёрс». «Никс» ведут в серии со счётом 2-0.

НБА — плей-офф . Финал. 3-й матч
09 июня 2026, вторник. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Не начался
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я болельщица баскетбола, поэтому люблю отличные игры. Я не хочу, чтобы «Никс» выиграли всухую. Мне в принципе всё равно, кто победит, но я такая фанатка баскетбола, что мне очень хотелось бы увидеть седьмую игру, потому что эта серия была великолепной. Даже то, как «Спёрс» обыграли «Оклахому», было невероятно. Из таких матчей можно многое почерпнуть, и я стараюсь впитывать как можно больше. Вчера я была на ужине, и было очень здорово видеть, какое оживление царит в городе и как страстно болельщики переживают за свою команду.

Я шутила с Лекси Халл: «Нам надо было пойти прямо к «Мэдисон Сквер Гарден» после их победы, потому что я всегда хочу увидеть этих людей… которые прыгают друг на друга и забираются на фонарные столбы». Думаю, это был бы невероятный опыт. Не знаю, позволил бы мне мой охранник это сделать, но я хочу. Я хочу испытать это, потому что болельщики «Никс» такие страстные и безумные. Я восхищаюсь этим. Это потрясающе», — сказала Кларк на пресс-конференции.

23-летняя защитница «Фивер» является одной из главных звёзд женской НБА. В прошлом сезоне она была признана новичком года и вошла в первую сборную всех звёзд лиги.

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