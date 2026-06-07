Форвард «Никс» Харт: для нас сейчас счёт 0-0. Преимущество 2-0 ничего не значит

Форвард «Нью-Йорк Никс» Джош Харт после двух выездных побед в финальной серии НБА с «Сан-Антонио Спёрс» (2-0) заявил, что команда не должна расслабляться и не думать о преимуществе. Следующий матч в этой серии состоится в ночь на 9 июня в Нью-Йорке.

«Для нас сейчас счёт 0-0. Преимущество 2-0 на самом деле ничего не значит. В понедельник та команда выйдет на площадку с невероятной энергией и отчаянием, и мы должны прибавить», — приводит слова Харта SNY Knicks в социальной сети Х.

Во втором матче серии Харт стал единственным игроком «Никс», не набравшим очков, записав в актив шесть подборов, четыре передачи, один перехват и один блок-шот.