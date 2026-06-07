Инсайдер: лагерь Брансона рассмеялся над предложением «Далласа» в $ 55 млн за четыре года

Инсайдер НБА Марк Штейн раскрыл детали переговоров американского разыгрывающего «Нью-Йорк Никс» Джейлена Брансона с «Даллас Маверикс» в 2022 году. По его словам, представители баскетболиста с насмешкой отреагировали на предложение клуба о продлении контракта на четыре года и $ 55 млн.

«Лагерь Брансона просто рассмеялся над «Мэверикс» и сказал: «Мы лучше рискнём на рынке свободных агентов. У вас был шанс». В тот момент у «Мэвс» была возможность позвонить и сказать: «Джейлен, мы всё испортили, нам очень жаль, мы проявили неуважение, мы хотим всё исправить. Мы предлагаем 150 млн за пять лет». Они могли даже дойти до 175 млн за пять лет. Если бы «Мэвс» переподписали его, то либо оставили бы его с Лукой [Дончичем], либо их телефон разрывался бы от предложений по обмену и у них было бы гораздо больше вариантов. Потерять Джейлена Брансона за просто так – а теперь добавьте к этому сделку по Луке – как я уже говорил, там, где я живу [в Далласе], есть только боль, когда «Никс» показывают по телевизору», — приводит слова Штейна портал Fadeaway World.