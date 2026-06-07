Лукич объяснил, почему выбрал «Ираклис» для совмещения с работой в сборной России

Главный тренер мужской сборной России по баскетболу Зоран Лукич объяснил, почему выбрал греческий «Ираклис» для совмещения с работой в российской команде, и рассказал о давлении со стороны одного западного клуба.

«Для меня чрезвычайно важно, что у «Ираклиса» нет проблем с моими обязательствами перед сборной России. Это очень важный плюс, который перевешивает чашу весов. У них нет никаких проблем, они открыты и отпускают меня на любые мероприятия сборной России. Знаете, когда вы появляетесь на какой-то границе с российской визой в паспорте, да ещё когда видят, что она не туристическая и на каком основании получена, это имеет определённый вес. Алексей Швед недавно сказал, что не смог подписать контракт, потому что некоторые матчи не смог бы сыграть. Когда это слышат, у всех первый комментарий: «Ну ладно, ты же серб, у тебя сербский паспорт». В переговорах с одним западным клубом я получил ответ: «Ты представитель российского государства! Выбирай – либо то, либо это!» Извините, я не готов к такому компромиссу!» — приводит слова Лукича портал Meridian Sport.