«Локо» вырвал победу в концовке третьего матча серии Единой лиги с «Зенитом»

Сегодня, 7 июня, на стадионе «Баскет-холл» прошёл третий матч серии Единой лиги ВТБ за третье место между краснодарским «Локомотивом-Кубань» и санкт-петербургским «Зенитом». Игра завершилась со счётом 85:81 (24:25, 12:16, 19:21, 30:19) в пользу краснодарцев. Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Зенита».

Самым результативным игроком в составе «Локо» стал 32-летний американский форвард Майкл Мур. Ему удалось набрать 21 очко, сделать восемь подборов, отдать одну передачу, а также совершить один блок-шот.

Наиболее результативным игроком в составе санкт-петербургской команды стал российский центровой Андрей Мартюк. Он набрал 19 очков, сделал семь подборов, а также отдал одну передачу.