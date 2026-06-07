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Локомотив-Кубань — Зенит. Прямая трансляция
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16:00 Мск
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Локомотив-Кубань — Зенит, счет 85:81, результат третьего матча серии за третье место Единой лиги 2025-2026, 7 июня 2026

«Локо» вырвал победу в концовке третьего матча серии Единой лиги с «Зенитом»
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Сегодня, 7 июня, на стадионе «Баскет-холл» прошёл третий матч серии Единой лиги ВТБ за третье место между краснодарским «Локомотивом-Кубань» и санкт-петербургским «Зенитом». Игра завершилась со счётом 85:81 (24:25, 12:16, 19:21, 30:19) в пользу краснодарцев. Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Зенита».

Единая лига ВТБ . За 3-е место
07 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
85 : 81
Зенит
Санкт-Петербург
Локомотив-Кубань: Мур - 21, Самойленко - 13, Хантер - 12, Миллер - 11, Ищенко - 11, Хаджибегович - 6, Мартин - 4, Темиров - 4, Коновалов - 3, Коско, Ведищев, Шеянов
Зенит: Мартюк - 19, Фрейзер - 17, Бако - 10, Мун - 9, Жбанов - 8, Роберсон - 5, Карасёв - 5, Узинский - 4, Воронцевич - 3, Щербенев - 1, Емченко, Шаманич

Самым результативным игроком в составе «Локо» стал 32-летний американский форвард Майкл Мур. Ему удалось набрать 21 очко, сделать восемь подборов, отдать одну передачу, а также совершить один блок-шот.

Наиболее результативным игроком в составе санкт-петербургской команды стал российский центровой Андрей Мартюк. Он набрал 19 очков, сделал семь подборов, а также отдал одну передачу.

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