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Эй Смит назвал причину неудачи «Сан-Антонио» в серии с «Нью-Йорком» в финале НБА

Эй Смит назвал причину неудачи «Сан-Антонио» в серии с «Нью-Йорком» в финале НБА
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Авторитетный американский аналитик и эксперт Стивен Эй Смит объяснил, что служит причиной неудачи «Сан-Антонио Спёрс» в финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Нью-Йорк Никс». В данный момент счёт в серии составляет 2-0 в пользу клуба из Нью-Йорка.

«Мы знаем, что этой команде не хватает опыта. Так что теперь я скажу вам то, что, по моему мнению, их ждёт: вы не выиграли дома, а теперь вам предстоит играть на выезде, в такой обстановке, будучи ещё достаточно юными. Мы видели, как ветераны пасовали в «Мэдисон Сквер Гарден». Что я могу сказать о молодых, энергичных, неопытных парнях? Они не знают, как действовать.

Они не знают, с чем им предстоит столкнуться. Это совсем другое дело. Вот почему я чувствую то, что чувствую. Дело не только в баскетболе. Дело в том, какое огромное впечатление на этих молодых ребят произведёт «Мэдисон Сквер Гарден», — приводит слова Смита портал Fadeaway World.

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Чтобы выиграть финал, «Сан-Антонио» нужно чудо. С этим «Нью-Йорком» — вряд ли
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