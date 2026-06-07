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Сергей Карасёв прокомментировал поражение «Зенита» в третьем матче серии с «Локо»

Сергей Карасёв прокомментировал поражение «Зенита» в третьем матче серии с «Локо»
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32-летний российский лёгкий форвард «Зенит» Сергей Карасёв поделился мыслями насчёт поражения сине-бело-голубых в третьем матче серии Единой лиги ВТБ за третье место с «Локомотивом-Кубань» (81:85, 2-1).

Единая лига ВТБ . За 3-е место
07 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
85 : 81
Зенит
Санкт-Петербург
Локомотив-Кубань: Мур - 21, Самойленко - 13, Хантер - 12, Миллер - 11, Ищенко - 11, Хаджибегович - 6, Мартин - 4, Темиров - 4, Коновалов - 3, Коско, Ведищев, Шеянов
Зенит: Мартюк - 19, Фрейзер - 17, Бако - 10, Мун - 9, Жбанов - 8, Роберсон - 5, Карасёв - 5, Узинский - 4, Воронцевич - 3, Щербенев - 1, Емченко, Шаманич

— Как думаешь, что стало ключевым фактором поражения? Был ли какой-то момент, когда вы почувствовали, что инициатива перешла к сопернику?
— Да не знаю, ребята играли очень хорошо. Все бились, старались, травм много. Тяжело играть, когда против тебя играет пять человек плюс зал. Ребята все молодцы, все бились, все старались. Сейчас будем готовиться дальше к четвёртой игре.

— Обидно проиграть матч, который мог бы стать последним в серии? Наверное, всем хочется поскорее доиграть плей-офф и завершить сезон на победной ноте.
— Конечно, обидно проигрывать. «Локо» тоже бился, сражался, они не хотели заканчивать. Как сказал тренер, как в теннисе: у нас было три матчбола. Первый матчбол они отыграли, есть ещё два. Будем смотреть видео, разбирать, лечиться от травм, насколько это возможно, — сказал Карасёв в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

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