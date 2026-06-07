Сергей Карасёв прокомментировал поражение «Зенита» в третьем матче серии с «Локо»

32-летний российский лёгкий форвард «Зенит» Сергей Карасёв поделился мыслями насчёт поражения сине-бело-голубых в третьем матче серии Единой лиги ВТБ за третье место с «Локомотивом-Кубань» (81:85, 2-1).

— Как думаешь, что стало ключевым фактором поражения? Был ли какой-то момент, когда вы почувствовали, что инициатива перешла к сопернику?

— Да не знаю, ребята играли очень хорошо. Все бились, старались, травм много. Тяжело играть, когда против тебя играет пять человек плюс зал. Ребята все молодцы, все бились, все старались. Сейчас будем готовиться дальше к четвёртой игре.

— Обидно проиграть матч, который мог бы стать последним в серии? Наверное, всем хочется поскорее доиграть плей-офф и завершить сезон на победной ноте.

— Конечно, обидно проигрывать. «Локо» тоже бился, сражался, они не хотели заканчивать. Как сказал тренер, как в теннисе: у нас было три матчбола. Первый матчбол они отыграли, есть ещё два. Будем смотреть видео, разбирать, лечиться от травм, насколько это возможно, — сказал Карасёв в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.