Карасёв ответил, что «Зениту» нужно сделать, чтобы победить «Локо» в 4-й игре

32-летний российский лёгкий форвард «Зенит» Сергей Карасёв выразил уверенность, что сине-бело-голубым в четвёртом матче серии Единой лиги ВТБ за третье место с «Локомотивом-Кубань» необходимо играть так же, как и в третьей игре. Сегодня, 7 июня, «Зенит» уступил в третьей встрече — 81:85, 2-1. Следующий матч состоится 9 июня.

— Что нужно сделать, чтобы в следующей игре не допустить повторения такого сценария?

— Ничего, надо играть просто в такой же баскетбол, в который мы сегодня играли, в принципе, агрессивно. Да, были какие-то ошибки, но надо их немножко почистить. В какой-то степени дали Муру немножко пространства. В принципе, мы знаем, чего от него ожидать в нападении, он сегодня воспользовался своими шансами. Ну и плюс Самойленко вышел, и такое ощущение, как будто мы были немножко не готовы к тому, что он может забить. Нужно просто почистить свои недочёты в защите. В нападении играли неплохо. Да, там не забили где-то свои мячи, но в целом гоняли мяч, — сказал Карасёв в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.