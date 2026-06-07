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Карасёв ответил, что «Зениту» нужно сделать, чтобы победить «Локо» в 4-й игре

Карасёв ответил, что «Зениту» нужно сделать, чтобы победить «Локо» в 4-й игре
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32-летний российский лёгкий форвард «Зенит» Сергей Карасёв выразил уверенность, что сине-бело-голубым в четвёртом матче серии Единой лиги ВТБ за третье место с «Локомотивом-Кубань» необходимо играть так же, как и в третьей игре. Сегодня, 7 июня, «Зенит» уступил в третьей встрече — 81:85, 2-1. Следующий матч состоится 9 июня.

Единая лига ВТБ . За 3-е место
07 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
85 : 81
Зенит
Санкт-Петербург
Локомотив-Кубань: Мур - 21, Самойленко - 13, Хантер - 12, Миллер - 11, Ищенко - 11, Хаджибегович - 6, Мартин - 4, Темиров - 4, Коновалов - 3, Коско, Ведищев, Шеянов
Зенит: Мартюк - 19, Фрейзер - 17, Бако - 10, Мун - 9, Жбанов - 8, Роберсон - 5, Карасёв - 5, Узинский - 4, Воронцевич - 3, Щербенев - 1, Емченко, Шаманич

— Что нужно сделать, чтобы в следующей игре не допустить повторения такого сценария?
— Ничего, надо играть просто в такой же баскетбол, в который мы сегодня играли, в принципе, агрессивно. Да, были какие-то ошибки, но надо их немножко почистить. В какой-то степени дали Муру немножко пространства. В принципе, мы знаем, чего от него ожидать в нападении, он сегодня воспользовался своими шансами. Ну и плюс Самойленко вышел, и такое ощущение, как будто мы были немножко не готовы к тому, что он может забить. Нужно просто почистить свои недочёты в защите. В нападении играли неплохо. Да, там не забили где-то свои мячи, но в целом гоняли мяч, — сказал Карасёв в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

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