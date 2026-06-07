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Томович высказался о победе «Локо» в третьей игре серии Единой лиги с «Зенитом»

Томович высказался о победе «Локо» в третьей игре серии Единой лиги с «Зенитом»
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Главный тренер «Локомотива-Кубань» Томислав Томович высказался насчёт победы своих подопечных в третьей игре серии за третье место Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (85:81, 1-2).

Единая лига ВТБ . За 3-е место
07 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
85 : 81
Зенит
Санкт-Петербург
Локомотив-Кубань: Мур - 21, Самойленко - 13, Хантер - 12, Миллер - 11, Ищенко - 11, Хаджибегович - 6, Мартин - 4, Темиров - 4, Коновалов - 3, Коско, Ведищев, Шеянов
Зенит: Мартюк - 19, Фрейзер - 17, Бако - 10, Мун - 9, Жбанов - 8, Роберсон - 5, Карасёв - 5, Узинский - 4, Воронцевич - 3, Щербенев - 1, Емченко, Шаманич

«Хочу начать со слов благодарности нашим болельщикам – сегодня они были особенно великолепны. Очень надеюсь, что послезавтра поддержать нас снова придёт много людей – мы ценим их поддержку, она даёт нам энергию в самые важные моменты, как это не раз было в сегодняшней игре. Я доволен тем, с каким желанием вышла на площадку наша команда. В этой части сезона, когда играют команды, которые друг друга прекрасно изучили, решающим становится именно желание – то, как ты вовлечён в игру, как борешься за мяч в ситуациях 50/50. И сегодня наши игроки в этом компоненте были хороши. Теперь нам надо сделать всё возможное, чтобы быть максимально готовыми к четвёртому матчу, ментально и физически», — приводит слова Томовича пресс-служба Единой лиги.

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