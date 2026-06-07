Томович высказался о победе «Локо» в третьей игре серии Единой лиги с «Зенитом»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Томислав Томович высказался насчёт победы своих подопечных в третьей игре серии за третье место Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (85:81, 1-2).

«Хочу начать со слов благодарности нашим болельщикам – сегодня они были особенно великолепны. Очень надеюсь, что послезавтра поддержать нас снова придёт много людей – мы ценим их поддержку, она даёт нам энергию в самые важные моменты, как это не раз было в сегодняшней игре. Я доволен тем, с каким желанием вышла на площадку наша команда. В этой части сезона, когда играют команды, которые друг друга прекрасно изучили, решающим становится именно желание – то, как ты вовлечён в игру, как борешься за мяч в ситуациях 50/50. И сегодня наши игроки в этом компоненте были хороши. Теперь нам надо сделать всё возможное, чтобы быть максимально готовыми к четвёртому матчу, ментально и физически», — приводит слова Томовича пресс-служба Единой лиги.