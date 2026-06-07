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Умер трёхкратный чемпион НБА

Умер трёхкратный чемпион НБА
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Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Чикаго Буллз» американец Стейси Кинг умер на 59-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба американского клуба. Причина смерти не уточняется.

Кинг становился чемпионом НБА в 1991, 1992 и 1993 годах. В НБА он также выступал за «Миннесоту Тимбервувлз», «Бостон Селтикс», «Майами Хит» и «Даллас Маверикс». В 1989 году баскетболист был выбран «Чикаго» на драфте под общим шестым номером. На профессиональном уровне американский спортсмен выступал с 1989 по 1999 год. В 2001 году Кинг стал главным тренером клуба Континентальной баскетбольной ассоциации «Рокфорд Лайтнинг», с которым в сезоне-2001/2002 дошёл до финала.

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