«Мы показали характер». Легионер «Локо» Мартин — о победе в матче с «Зенитом»

29-летний американский защитник «Локомотива-Кубань» Джеремайя Мартин поделился мыслями насчёт победы своей команды в третьем матче серии Единой лиги ВТБ за третье место с «Зенитом» (85:81, 1-2).

– Как оценишь результат?

– Хорошая победа. Мы показали характер, чего от нас тренер и требовал перед матчем. Он сказал, чтобы мы сконцентрировались на том, чтобы показать желание победить. И я доволен, что это принесло результат. Продолжим двигаться от матча к матчу, от победы к победе.

– О чём думал перед игрой?

– Что проигрывать больше нельзя. Что надо сыграть изо всех сил и продолжить сезон. Всё или ничего – примерно такие были мысли, — сказал Мартин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.