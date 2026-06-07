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«Мы показали характер». Легионер «Локо» Мартин — о победе в матче с «Зенитом»

«Мы показали характер». Легионер «Локо» Мартин — о победе в матче с «Зенитом»
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29-летний американский защитник «Локомотива-Кубань» Джеремайя Мартин поделился мыслями насчёт победы своей команды в третьем матче серии Единой лиги ВТБ за третье место с «Зенитом» (85:81, 1-2).

Единая лига ВТБ . За 3-е место
07 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
85 : 81
Зенит
Санкт-Петербург
Локомотив-Кубань: Мур - 21, Самойленко - 13, Хантер - 12, Миллер - 11, Ищенко - 11, Хаджибегович - 6, Мартин - 4, Темиров - 4, Коновалов - 3, Коско, Ведищев, Шеянов
Зенит: Мартюк - 19, Фрейзер - 17, Бако - 10, Мун - 9, Жбанов - 8, Роберсон - 5, Карасёв - 5, Узинский - 4, Воронцевич - 3, Щербенев - 1, Емченко, Шаманич

– Как оценишь результат?
– Хорошая победа. Мы показали характер, чего от нас тренер и требовал перед матчем. Он сказал, чтобы мы сконцентрировались на том, чтобы показать желание победить. И я доволен, что это принесло результат. Продолжим двигаться от матча к матчу, от победы к победе.

– О чём думал перед игрой?
– Что проигрывать больше нельзя. Что надо сыграть изо всех сил и продолжить сезон. Всё или ничего – примерно такие были мысли, — сказал Мартин в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

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