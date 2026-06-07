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Джеремайя Мартин объяснил, что нужно «Локо» для победы в 4-м матче с «Зенитом»

Джеремайя Мартин объяснил, что нужно «Локо» для победы в 4-м матче с «Зенитом»
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29-летний американский защитник «Локомотива-Кубань» Джеремайя Мартин объяснил, что необходимо его команде для победы в четвёртом матче серии Единой лиги ВТБ за третье место с «Зенитом». Встреча состоится 9 июня. Сегодня, 7 июня, «Локомотив-Кубань» выиграл в третьем матче со счётом 85:81, 1-2.

Единая лига ВТБ . За 3-е место
07 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
85 : 81
Зенит
Санкт-Петербург
Локомотив-Кубань: Мур - 21, Самойленко - 13, Хантер - 12, Миллер - 11, Ищенко - 11, Хаджибегович - 6, Мартин - 4, Темиров - 4, Коновалов - 3, Коско, Ведищев, Шеянов
Зенит: Мартюк - 19, Фрейзер - 17, Бако - 10, Мун - 9, Жбанов - 8, Роберсон - 5, Карасёв - 5, Узинский - 4, Воронцевич - 3, Щербенев - 1, Емченко, Шаманич

– Сегодня отличный матч провёл Иван Самойленко. Рад за него?
– Ещё как! Я после матча поздравил его в раздевалке с такой игрой. Горжусь Иваном. У него из-за травм получился немного скомканный сезон. Плюс в команде у него сложная роль – давать жёсткость в обороне. Но он всегда играет сердцем, и было очень приятно видеть, как сегодня у него всё получается.

– Что надо сделать для победы в четвёртом матче?
– То же, что и сегодня. Мы в такой ситуации, когда надо идти от победы к победе, от владения к владению. И не сдаваться, — сказал Карасёв в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

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