Джеремайя Мартин объяснил, что нужно «Локо» для победы в 4-м матче с «Зенитом»

29-летний американский защитник «Локомотива-Кубань» Джеремайя Мартин объяснил, что необходимо его команде для победы в четвёртом матче серии Единой лиги ВТБ за третье место с «Зенитом». Встреча состоится 9 июня. Сегодня, 7 июня, «Локомотив-Кубань» выиграл в третьем матче со счётом 85:81, 1-2.

– Сегодня отличный матч провёл Иван Самойленко. Рад за него?

– Ещё как! Я после матча поздравил его в раздевалке с такой игрой. Горжусь Иваном. У него из-за травм получился немного скомканный сезон. Плюс в команде у него сложная роль – давать жёсткость в обороне. Но он всегда играет сердцем, и было очень приятно видеть, как сегодня у него всё получается.

– Что надо сделать для победы в четвёртом матче?

– То же, что и сегодня. Мы в такой ситуации, когда надо идти от победы к победе, от владения к владению. И не сдаваться, — сказал Карасёв в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.