Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Вергун высказался насчёт поражения «Зенита» в третьем матче серии с «Локо»

Вергун высказался насчёт поражения «Зенита» в третьем матче серии с «Локо»
Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера «Зенита» Ростислав Вергун высказался насчёт поражения сине-бело-голубых в третьем матче серии Единой лиги ВТБ за третье место с «Локомотивом-Кубань» (81:85, 2-1).

Единая лига ВТБ . За 3-е место
07 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
85 : 81
Зенит
Санкт-Петербург
Локомотив-Кубань: Мур - 21, Самойленко - 13, Хантер - 12, Миллер - 11, Ищенко - 11, Хаджибегович - 6, Мартин - 4, Темиров - 4, Коновалов - 3, Коско, Ведищев, Шеянов
Зенит: Мартюк - 19, Фрейзер - 17, Бако - 10, Мун - 9, Жбанов - 8, Роберсон - 5, Карасёв - 5, Узинский - 4, Воронцевич - 3, Щербенев - 1, Емченко, Шаманич

— То, что я хотел бы сказать, к сожалению, я не могу сказать. У всего есть своя цена, поэтому нам нужно успокоиться, проанализировать, подумать, что мы можем сделать лучше, и быть готовыми к четвёртой игре.

— Даже со стороны такие матчи зрителю смотреть очень непросто, а каково тренеру одной из команд?
— Я просто хочу, чтобы все, кто участвует в этом спектакле под названием «Баскетбол», помнили, что мы все делаем одно общее дело. У всех есть семьи, дети. И побеждать должны только в честной спортивной борьбе. Всё остальное должно быть за пределами корта. Я горжусь своей командой, тем, как она билась, невзирая на все нюансы. Нам предстоят непростые два дня, непростая четвёртая игра как минимум. Но я верю, что есть бойцы, которые с честью будут делать свою работу, — приводит слова Вергуна пресс-служба клуба.

Материалы по теме
Короли камбэков! «Локо» дома одолел «Зенит» и продлил серию за бронзу
Короли камбэков! «Локо» дома одолел «Зенит» и продлил серию за бронзу
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android