Вергун высказался насчёт поражения «Зенита» в третьем матче серии с «Локо»

Исполняющий обязанности главного тренера «Зенита» Ростислав Вергун высказался насчёт поражения сине-бело-голубых в третьем матче серии Единой лиги ВТБ за третье место с «Локомотивом-Кубань» (81:85, 2-1).

— То, что я хотел бы сказать, к сожалению, я не могу сказать. У всего есть своя цена, поэтому нам нужно успокоиться, проанализировать, подумать, что мы можем сделать лучше, и быть готовыми к четвёртой игре.

— Даже со стороны такие матчи зрителю смотреть очень непросто, а каково тренеру одной из команд?

— Я просто хочу, чтобы все, кто участвует в этом спектакле под названием «Баскетбол», помнили, что мы все делаем одно общее дело. У всех есть семьи, дети. И побеждать должны только в честной спортивной борьбе. Всё остальное должно быть за пределами корта. Я горжусь своей командой, тем, как она билась, невзирая на все нюансы. Нам предстоят непростые два дня, непростая четвёртая игра как минимум. Но я верю, что есть бойцы, которые с честью будут делать свою работу, — приводит слова Вергуна пресс-служба клуба.