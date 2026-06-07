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Вергун сообщил, что Жбанов больше не примет участия в дальнейших матчах

Вергун сообщил, что Жбанов больше не примет участия в дальнейших матчах
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Исполняющий обязанности главного тренера «Зенита» Ростислав Вергун сообщил, что 28-летний защитник сине-бело-голубых Георгий Жбанов больше не примет участия в дальнейших матчах серии Единой лиги ВТБ за третье место с «Локомотивом-Кубань» из-за травмы.

— Что у вас произошло с Георгием Жбановым?
— Он закончил свой сезон.

— Можете прояснить ситуацию с Георгием Жбановым?
— Он получил травму, — приводит слова Вергуна пресс-служба «Зенита».

Напомним, Жбанов в минувшем регулярном сезоне Единой лиги принял участие в 43 матчах. В среднем за игру Георгий набирал 9,4 очка, делал 3,7 подбора, а также отдавал 1,7 передачи.

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