Мартюк: старались выровнять всё в нашу сторону, но что-то не получилось

Центровой «Зенита» Андрей Мартюк прокомментировал поражение в третьем матче серии Единой лиги ВТБ за третье место с «Локомотивом-Кубань» (85:81, 2-1).

— Матч был хороший. Поздравляю соперника с победой. Были большие качели. Старались выровнять всё в нашу сторону, но что-то не получилось. Пока что тяжело на горячую голову анализировать.

— Что помогало «Зениту» организовывать свои ответные всплески? В какой-то момент «Локомотив» набирал очки, но потом вы собирались и набирали тоже.

— Хорошие командные взаимодействия, удачные передачи и нахождения открытых партнёров.

— Какие хорошие моменты со стороны своей команды могли бы выделить?

— В нужные моменты была борьба. И также — командная игра, передачи, нахождение друг друга открытыми, желание играть командно, но, к сожалению, не во всех моментах.

— Очень классный матч получился. Какие цели ставите на будущую игру? Всё-таки ещё серии продолжаются, и у вас был не очень хороший опыт в полуфинальной серии. Как вы будете делать для себя работу над ошибками?

— Действительно, работа над ошибками будет, и опыт тоже помним. Необходимо желание играть на полную и на победу. И командно, опять же, жёстко, и тогда сможем рассчитывать на победу, — приводит слова Мартюка пресс-служба команды.