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Мартюк: старались выровнять всё в нашу сторону, но что-то не получилось

Мартюк: старались выровнять всё в нашу сторону, но что-то не получилось
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Центровой «Зенита» Андрей Мартюк прокомментировал поражение в третьем матче серии Единой лиги ВТБ за третье место с «Локомотивом-Кубань» (85:81, 2-1).

Единая лига ВТБ . За 3-е место
07 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
85 : 81
Зенит
Санкт-Петербург
Локомотив-Кубань: Мур - 21, Самойленко - 13, Хантер - 12, Миллер - 11, Ищенко - 11, Хаджибегович - 6, Мартин - 4, Темиров - 4, Коновалов - 3, Коско, Ведищев, Шеянов
Зенит: Мартюк - 19, Фрейзер - 17, Бако - 10, Мун - 9, Жбанов - 8, Роберсон - 5, Карасёв - 5, Узинский - 4, Воронцевич - 3, Щербенев - 1, Емченко, Шаманич

— Матч был хороший. Поздравляю соперника с победой. Были большие качели. Старались выровнять всё в нашу сторону, но что-то не получилось. Пока что тяжело на горячую голову анализировать.

— Что помогало «Зениту» организовывать свои ответные всплески? В какой-то момент «Локомотив» набирал очки, но потом вы собирались и набирали тоже.
— Хорошие командные взаимодействия, удачные передачи и нахождения открытых партнёров.

— Какие хорошие моменты со стороны своей команды могли бы выделить?
— В нужные моменты была борьба. И также — командная игра, передачи, нахождение друг друга открытыми, желание играть командно, но, к сожалению, не во всех моментах.

— Очень классный матч получился. Какие цели ставите на будущую игру? Всё-таки ещё серии продолжаются, и у вас был не очень хороший опыт в полуфинальной серии. Как вы будете делать для себя работу над ошибками?
— Действительно, работа над ошибками будет, и опыт тоже помним. Необходимо желание играть на полную и на победу. И командно, опять же, жёстко, и тогда сможем рассчитывать на победу, — приводит слова Мартюка пресс-служба команды.

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