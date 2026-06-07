Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Серия за третье место Единой лиги: результаты матча 7 июня

Серия за третье место Единой лиги: результаты матча 7 июня
Комментарии

В воскресенье, 7 июня, в Единой лиге ВТБ сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли посмотреть матч серии за третье место. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатом.

Единая лига. Результат матча на 7 июня:

«Локомотив-Кубань» — «Зенит» — 85:81 (счёт в серии 1-2).

В третьей встрече серии клуб из Краснодара на домашней арене обыграл санкт-петербургский «Зенит» и смог сократить отрыв. Самым результативным игроком третьего матча стал форвард «Локомотива» Майкл Мур (21 очко). У петербуржцев 19 очков набрал центровой Андрей Мартюк.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Читайте далее:
Короли камбэков! «Локо» дома одолел «Зенит» и продлил серию за бронзу
Короли камбэков! «Локо» дома одолел «Зенит» и продлил серию за бронзу
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android