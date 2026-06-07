Серия за третье место Единой лиги: результаты матча 7 июня

В воскресенье, 7 июня, в Единой лиге ВТБ сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли посмотреть матч серии за третье место. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатом.

Единая лига. Результат матча на 7 июня:

«Локомотив-Кубань» — «Зенит» — 85:81 (счёт в серии 1-2).

В третьей встрече серии клуб из Краснодара на домашней арене обыграл санкт-петербургский «Зенит» и смог сократить отрыв. Самым результативным игроком третьего матча стал форвард «Локомотива» Майкл Мур (21 очко). У петербуржцев 19 очков набрал центровой Андрей Мартюк.