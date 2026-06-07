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«Шанс сыграть с лучшим — это всё, о чём можно мечтать». Таунс — об игре против Вембаньямы

«Шанс сыграть с лучшим — это всё, о чём можно мечтать». Таунс — об игре против Вембаньямы
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30-летний центровой клуба «Нью-Йорк Никс» американо-доминиканец Карл-Энтони Таунс поделился мыслями насчёт игры против 22-летнего лидера техасской команды «Сан-Антонио Спёрс» француза Виктора Вембаньямы, выступающего на позиции центрового, в рамках финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). На данный момент счёт в серии составляет 2-0 в пользу клуба из Нью-Йорка.

«Здорово, когда ты играешь против классного баскетболиста. Игрока, о котором я говорил бесчисленное количество раз, — игрока, который станет легендой своего поколения. Такого мы ещё не видели. Возможность сыграть в этот момент против лучшего — это всё, о чём можно мечтать», — приводит слова Таунса аккаунт NBA Courtside в социальной сети Х.

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