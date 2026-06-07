Перасович высказался о первом домашнем матче финальной серии Единой лиги

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович рассказал, что нужно сделать команде, чтобы навязать борьбу в третьем матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с ЦСКА. Встреча состоится 8 июня.

Единая лига ВТБ . Финал Единая лига ВТБ . Финал 08 июня 2026, понедельник. 19:30 МСК УНИКС Казань Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Первые две игры в Москве показали, что ЦСКА выглядит сильнее. Чтобы навязать борьбу действующим чемпионам, мы обязаны прибавить на обеих сторонах площадки — как в защите, так и в нападении.

Верю, что при поддержке наших болельщиков мы сумеем продемонстрировать высокий уровень. Сейчас все мысли исключительно о третьем матче финала. Мы знаем, что нужно делать, и готовы доказать это на паркете», — приводит слова Перасовича пресс-служба казанского клуба.