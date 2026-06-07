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Перасович высказался о первом домашнем матче финальной серии Единой лиги

Перасович высказался о первом домашнем матче финальной серии Единой лиги
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Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович рассказал, что нужно сделать команде, чтобы навязать борьбу в третьем матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с ЦСКА. Встреча состоится 8 июня.

Единая лига ВТБ . Финал
08 июня 2026, понедельник. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Первые две игры в Москве показали, что ЦСКА выглядит сильнее. Чтобы навязать борьбу действующим чемпионам, мы обязаны прибавить на обеих сторонах площадки — как в защите, так и в нападении.

Верю, что при поддержке наших болельщиков мы сумеем продемонстрировать высокий уровень. Сейчас все мысли исключительно о третьем матче финала. Мы знаем, что нужно делать, и готовы доказать это на паркете», — приводит слова Перасовича пресс-служба казанского клуба.

Календарь плей-офф Единой лиги в сезоне-2025/2026
Сетка плей-офф Единой лиги в сезоне-2025/2026
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