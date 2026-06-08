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Двукратный чемпион НБА поздравил 19-летнего Антонелли с победой в ГП Монако Формулы-1

Двукратный чемпион НБА поздравил 19-летнего Антонелли с победой в ГП Монако Формулы-1
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Председатель комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК), а также двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) испанец Пау Газоль поздравил 19-летнего пилота команды «Мерседеса» итальянца Андреа Кими Антонелли с победой в гонке Гран-при Монако Формулы-1.

Формула-1 2026. Этап 6, Монако, Монако
Гран-при Монако. Гонка (78 кругов, 260.286 км)
07 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
2:23:31.243
2
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+6.271
3
Исак Хаджар
Red Bull
+23.394

«Какая потрясающая гонка! Поздравляю с пятой победой подряд, Кими! Самый молодой победитель в истории Гран-при Монако», — написал Газоль на своей странице в социальной сети Х.

В данный момент 19-летний итальянский гонщик является лидером личного зачёта Формулы-1, имея на своём счету 156 очков. Также Антонелли стал самым молодым гонщиком в истории чемпионата, которому удалось оформить «Большой шлем», — на Гран-при Монако он завоевал поул-позицию, лидировал на протяжении всей дистанции, показал лучший круг гонки и одержал победу.

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