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Месси отреагировал на сравнения легендарного баскетболиста с ним

Месси отреагировал на сравнения легендарного баскетболиста с ним
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Звёздный нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси высказался о Члене Зала славы баскетбола, знаменитом игроке «Сан-Антонио Спёрс» и аргентинской национальной команды Ману Джинобили.

«Мне очень приятно слышать, как журналист говорит: «Ману [Джинобили] — это Месси от баскетбола», на самом деле, они должны говорить, что я — Ману от футбола», — приводит слова Месси аккаунт Polymarket Hoops в соцсети X.

В НБА Джинобили защищал цвета только «Сан-Антонио», проведя в его составе 16 лет. Он был выбран на драфте 1999 года под 57-м номером и дебютировал в лиге в сезоне-2002/2003. Защитник стал четырёхкратным чемпионом НБА, был признан лучшим шестым игроком сезона-2007/2008, дважды был включён в третью символическую сборную сезона и дважды приглашался на Матч звёзд. Он завершил карьеру в 2018 году.

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