Нью-Йорк — Сан-Антонио: во сколько начало 3-го матча финала НБА-2026, где смотреть игру

Завтра, 9 июня, на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке пройдёт третий матч финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Йорк Никс» и «Сан-Антонио Спёрс».

На данный момент счёт в серии 2-0 в пользу команды из Нью-Йорка. Начало игры запланировано на 3:30 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи, в которой отразит наиболее важные и значимые события матча. Официального показа финала НБА на территории Российской Федерации нет.

Напомним, в 1/2 плей-офф чемпионата техасский клуб в серии из семи матчей одолел «Оклахома-Сити Тандер», а «Нью-Йорк» добился выхода в финальную серию, обыграв по итогам четырёх встреч «Кливленд Кавальерс».