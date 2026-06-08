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Где смотреть 3-й матч финала НБА 2026: «Нью-Йорк Никс» — «Сан-Антонио Спёрс», кто покажет

Где смотреть третий матч финала НБА-2026: «Нью-Йорк» — «Сан-Антонио», кто покажет
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В ночь на 9 июня на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке пройдёт третий матч финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026 между клубами «Сан-Антонио Спёрс» и «Нью-Йорк Никс». На данный момент счёт в серии 2-0 в пользу команды из города, располагающегося на берегу Атлантического океана.

НБА — плей-офф . Финал. 3-й матч
09 июня 2026, вторник. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Не начался
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Трансляцию проведёт телеканал ESPN, также она будет доступна в мобильных приложениях НБА и ESPN. Официального показа финала НБА на территории Российской Федерации нет. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи, в которой отразит наиболее важные и значимые события.

В первых двух матчах, которые прошли в Сан-Антонио, коллектив из Нью-Йорка одержал две победы — 105:95 и 105:104.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
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