Где смотреть третий матч финала НБА-2026: «Нью-Йорк» — «Сан-Антонио», кто покажет

В ночь на 9 июня на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке пройдёт третий матч финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026 между клубами «Сан-Антонио Спёрс» и «Нью-Йорк Никс». На данный момент счёт в серии 2-0 в пользу команды из города, располагающегося на берегу Атлантического океана.

Трансляцию проведёт телеканал ESPN, также она будет доступна в мобильных приложениях НБА и ESPN. Официального показа финала НБА на территории Российской Федерации нет. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи, в которой отразит наиболее важные и значимые события.

В первых двух матчах, которые прошли в Сан-Антонио, коллектив из Нью-Йорка одержал две победы — 105:95 и 105:104.