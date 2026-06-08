Финал Единой лиги: расписание на 8 июня

В понедельник, 8 июня, в Единой лиге ВТБ сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день финальной серии, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут посмотреть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием.

Единая лига. Расписание матчей на 8 июня:

УНИКС — ЦСКА — 19:30 мск (счёт в серии 0-2).

В первом матче, который состоялся 2 июня в Москве, армейцы с крупным счётом 91:63 обыграли казанцев, а во второй встрече, что прошла 4 июня, ЦСКА вновь оказался сильнее — 102:89. Противостояние продлится до четырёх побед.

В серии за третье место встречаются «Зенит» и «Локомотив-Кубань», отыгравшие уже три матча — счёт 2-1 в пользу коллектива из Санкт-Петербурга.