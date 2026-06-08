УНИКС — ЦСКА: во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию третьего матча финала ЕЛ

Сегодня, 8 июня, в 19:30 мск на стадионе «Мегаспорт» в Москве состоится второй матч финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026 между московским ЦСКА и казанским УНИКСом.

Спортивный портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за которой можно в матч-центре.

Единая лига ВТБ . Финал Единая лига ВТБ . Финал 08 июня 2026, понедельник. 19:30 МСК УНИКС Казань Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Видеотрансляцию встречи проведёт телеканал «Матч ТВ». Помимо этого, прямой эфир будет доступен в официальном сообществе Единой лиги во «ВКонтакте» и на официальном сайте турнира. Также посмотреть событие можно будет на платформе Okko.

В первых двух матчах, которые состоялись в Москве, армейцы одержали две победы (91:63, 102:80), поведя в серии до четырёх побед со счётом 2-0. Сегодняшняя и следующая игры пройдут в Казани.