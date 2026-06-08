Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

УНИКС — ЦСКА: во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию 3-го матча финала Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026, 8 июня

УНИКС — ЦСКА: во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию третьего матча финала ЕЛ
Комментарии

Сегодня, 8 июня, в 19:30 мск на стадионе «Мегаспорт» в Москве состоится второй матч финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026 между московским ЦСКА и казанским УНИКСом.

Спортивный портал «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за которой можно в матч-центре.
Единая лига ВТБ . Финал
08 июня 2026, понедельник. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Видеотрансляцию встречи проведёт телеканал «Матч ТВ». Помимо этого, прямой эфир будет доступен в официальном сообществе Единой лиги во «ВКонтакте» и на официальном сайте турнира. Также посмотреть событие можно будет на платформе Okko.

В первых двух матчах, которые состоялись в Москве, армейцы одержали две победы (91:63, 102:80), поведя в серии до четырёх побед со счётом 2-0. Сегодняшняя и следующая игры пройдут в Казани.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Реально ли выиграть финал Единой лиги после 0-2? Разбираем шансы УНИКСа в серии с ЦСКА
Реально ли выиграть финал Единой лиги после 0-2? Разбираем шансы УНИКСа в серии с ЦСКА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android