«Вывело на эмоции». Жбанов — о слухах про конфликт с Вергуном в 3-м матче с «Локомотивом»

28-летний российский профессиональный баскетболист Георгий Жбанов, играющий на позиции форварда за команду Единой лиги ВТБ «Зенит», отреагировал на информацию о конфликте с временно исполняющим обязанности главного тренера санкт-петербургского коллектива Ростиславом Вергуном в третьем матче серии за бронзовые медали сезона-2025/2026 c «Локомотивом-Кубань» (81:85; счёт в серии 2-1).

Фото: Кадр из трансляции

«Это спорт, это эмоции. Я получил повреждение, это вывело меня на эмоции. С Ростиславом Николаевичем у меня прекрасные отношения, безгранично его уважаю. Уже извинился за этот поступок, мы пожали руки», – приводит слова Жбанова телеграм-канал «СБГ Daily».

За две минуты до конца третьей четверти Георгий схватился за ногу и попросил остановить игру, направляясь к скамейке запасных для замены. Он проигнорировал Вергуна и рукопожатие, оттолкнув руку тренера.