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«Вывело на эмоции». Жбанов — о слухах про конфликт с Вергуном в 3-м матче с «Локомотивом»

«Вывело на эмоции». Жбанов — о слухах про конфликт с Вергуном в 3-м матче с «Локомотивом»
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28-летний российский профессиональный баскетболист Георгий Жбанов, играющий на позиции форварда за команду Единой лиги ВТБ «Зенит», отреагировал на информацию о конфликте с временно исполняющим обязанности главного тренера санкт-петербургского коллектива Ростиславом Вергуном в третьем матче серии за бронзовые медали сезона-2025/2026 c «Локомотивом-Кубань» (81:85; счёт в серии 2-1).

Единая лига ВТБ . За 3-е место
07 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
85 : 81
Зенит
Санкт-Петербург
Локомотив-Кубань: Мур - 21, Самойленко - 13, Хантер - 12, Миллер - 11, Ищенко - 11, Хаджибегович - 6, Мартин - 4, Темиров - 4, Коновалов - 3, Коско, Ведищев, Шеянов
Зенит: Мартюк - 19, Фрейзер - 17, Бако - 10, Мун - 9, Жбанов - 8, Роберсон - 5, Карасёв - 5, Узинский - 4, Воронцевич - 3, Щербенев - 1, Емченко, Шаманич

Фото: Кадр из трансляции

«Это спорт, это эмоции. Я получил повреждение, это вывело меня на эмоции. С Ростиславом Николаевичем у меня прекрасные отношения, безгранично его уважаю. Уже извинился за этот поступок, мы пожали руки», – приводит слова Жбанова телеграм-канал «СБГ Daily».

За две минуты до конца третьей четверти Георгий схватился за ногу и попросил остановить игру, направляясь к скамейке запасных для замены. Он проигнорировал Вергуна и рукопожатие, оттолкнув руку тренера.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Cетка плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
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