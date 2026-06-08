Пистиолис — о 3-й игре финала ЕЛ с УНИКСом: ни разу не выигрывали в Казани в этом сезоне

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ ЦСКА Андреас Пистиолис высказался в преддверии третьего матча финала сезона-2025/2026 с УНИКСом, который пройдёт сегодня в 19:30 мск в Казани.

Единая лига ВТБ . Финал Единая лига ВТБ . Финал 08 июня 2026, понедельник. 19:30 МСК УНИКС Казань Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Финальная серия теперь станет ещё сложнее. Наш соперник будет биться, оказавшись прижатым к стене. В этом сезоне мы ещё ни разу не выигрывали в Казани, поэтому знаем, что для победы нам нужно играть упорнее и сильнее», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба армейцев.

В первых двух матчах, которые состоялись в Москве, армейцы одержали две победы (91:63, 102:80), поведя в серии до четырёх побед со счётом 2-0. Сегодняшняя и следующая игры пройдут в Казани.