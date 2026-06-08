Защитник «Локо» — о победе над «Зенитом» в 3-м матче за бронзу: все мысли о четвёртой игре

22-летний российский баскетболист Иван Самойленко, выступающий за команду Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» на позиции защитника, прокомментировал победу в третьем матче серии за бронзовые медали сезона-2025/2026 с «Зенитом» (85:81; счёт в серии 1-2).

«Напряжённый матч, очень интересный для зрителей. Очень яркий по накалу, в котором мы одержали победу. Очень рад, просто работа ещё не закончена: 1-2, мы возвращаемся в серию на домашней площадке, все мысли о четвёртой игре», — приводит слова Самойленко пресс-служба команды.

В третьем матче Иван провёл на паркете 20.28, записав на свой счёт за это время 13 очков (1/1 с игры, 3/5 трёхочковых, 2/2 штрафных), два подбора и одну передачу.