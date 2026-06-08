Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Защитник «Локо» — о победе над «Зенитом» в 3-м матче за бронзу: все мысли о четвёртой игре

Защитник «Локо» — о победе над «Зенитом» в 3-м матче за бронзу: все мысли о четвёртой игре
Комментарии

22-летний российский баскетболист Иван Самойленко, выступающий за команду Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» на позиции защитника, прокомментировал победу в третьем матче серии за бронзовые медали сезона-2025/2026 с «Зенитом» (85:81; счёт в серии 1-2).

Единая лига ВТБ . За 3-е место
07 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
85 : 81
Зенит
Санкт-Петербург
Локомотив-Кубань: Мур - 21, Самойленко - 13, Хантер - 12, Миллер - 11, Ищенко - 11, Хаджибегович - 6, Мартин - 4, Темиров - 4, Коновалов - 3, Коско, Ведищев, Шеянов
Зенит: Мартюк - 19, Фрейзер - 17, Бако - 10, Мун - 9, Жбанов - 8, Роберсон - 5, Карасёв - 5, Узинский - 4, Воронцевич - 3, Щербенев - 1, Емченко, Шаманич

«Напряжённый матч, очень интересный для зрителей. Очень яркий по накалу, в котором мы одержали победу. Очень рад, просто работа ещё не закончена: 1-2, мы возвращаемся в серию на домашней площадке, все мысли о четвёртой игре», — приводит слова Самойленко пресс-служба команды.

В третьем матче Иван провёл на паркете 20.28, записав на свой счёт за это время 13 очков (1/1 с игры, 3/5 трёхочковых, 2/2 штрафных), два подбора и одну передачу.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Короли камбэков! «Локо» дома одолел «Зенит» и продлил серию за бронзу
Короли камбэков! «Локо» дома одолел «Зенит» и продлил серию за бронзу
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android