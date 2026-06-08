Баскетбольный и футбольный «Реал» Мадрид впервые за 16 лет остался без трофеев в сезоне

Футбольный и баскетбольный сезон-2025/2026 не принёс мадридскому «Реалу» ни одного трофея в этих видах спорта впервые за 16 лет.

Мадридские футболисты заняли второе место в Ла Лиге, набрав за 38 матчей 86 очков. Чемпионом стала «Барселона», у которой по итогам розыгрыша 94 очка. В Лиге чемпионов «Реал» дошёл до стадии 1/4 финала, где встретился с «Баварией» из Мюнхена и по итогу двух встреч проиграл со счётом 4:6. В Кубке Испании мадридцы сенсационно проиграли «Альбасете» (2:3) в 1/8 финала, а в финале Суперкубка уступили «Барселоне» — 2:3.

Баскетболисты дошли до «Финала четырёх» Евролиги нынешнего сезона, где уступили «Олимпиакосу» со счётом 85:92. Во внутреннем чемпионате (лига АСВ) «Реал» проиграл в 1/4 финала плей-офф «Тенерифе» — 95:107. В Кубке Короля баскетболисты «Реала» уступили «Басконии» — 89:100.

Последний раз «Реал» оставался без трофеев и в футболе, и в баскетболе по итогам сезона-2009/2010.