«Абсолютно новое путешествие». Брансон — о развитии «Нью-Йорка» в НБА

Разыгрывающий защитник и лидер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон высказался о том, как коллектив перестраивался, чтобы выйти в финал лиги.

«Очевидно, каждый раз, когда начинаешь новый сезон — это абсолютно новое путешествие, новые детали. Каждый раз что-то меняется. Новый набор целей и всё такое. Так что в этих условиях всё дело в том, чтобы расти вместе как команда, проходить через свои битвы, проходить через путешествие, проходить через взлёты и падения и убедиться, что мы все сосредоточены на одной вещи», — приводит слова Брансона издание ESPN.

После двух матчей финальной серии «Никс» выигрывают у «Сан-Антонио Спёрс» 2-0. Третий матч пройдёт в ночь на 9 июня.