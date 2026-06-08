Томашевич, баскетбол на колясках и космос: как прошёл Кубок Росконгресса на ПМЭФ

Звёзды спорта, бизнеса и политики сыграли с командой Петербургского международного экономического форума в гала-матче Кубка Росконгресса на ПМЭФ. Гала-матч по баскетболу был приурочен к 65-летию первого полёта человека в космос, в честь чего команды взяли названия «Восток-1» и «Спутник-1».

Встреча завершилась со счётом 82:68 в пользу баскетболистов «Спутник-1». В гала-матче приняли участие профессиональные спортсмены, а также представители медиасферы и адаптивного спорта. Среди гостей и участников: президент Российской федерации баскетбола, бронзовый призёр Олимпийских игр Андрей Кириленко; президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко; чемпион НБА, бронзовый призёр Олимпийских игр Тимофей Мозгов; блогер Александр Зарубин (Стоун) и другие.

В торжественной церемонии открытия гала-матча принял участие глава Олимпийского комитета Сербии, двукратный чемпион мира по баскетболу, олимпийский призёр Деян Томашевич.

«Сегодня на форуме была насыщенная программа. На игру я приехал, послушав выступление президента Владимира Путина. До этого была встреча с президентом Олимпийского комитета России Михаилом Дегтярёвым и друзьями из других национальных олимпийских комитетов. Очень рад, что благодаря этому матчу вечером мне предоставилась возможность увидеться с Андреем Кириленко и многими другими. Спорт — идеальная платформа для объединения людей, хорошо знаю, как спорт влияет на взаимоотношения. Надеюсь, в будущем для спортсменов не будет существовать ограничений, и все будут довольны», — отметил глава Национального олимпийского комитета Сербии, бывший баскетболист Деян Томашевич.

На паркет в составе команд вышли представители органов государственной власти и бизнеса — заместитель председателя правления ПАО «НОВАТЭК» Эдуард Гудков, председатель совета директоров баскетбольного «Зенита» Александр Медведев, бывший председатель правления «Сибур холдинга» Дмитрий Конов, руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников и другие.

Впервые в рамках спортивной программы ПМЭФ состоялся матч по адаптивному баскетболу — в большом перерыве гала-игры прошёл показательный матч с участием спортсменов-колясочников. Особое значение в программе уделено инклюзивному проекту Российской федерации баскетбола «Тихий! баскетбол» — это социальная инициатива, направленная на создание условий для участия в баскетболе людей с различными особенностями здоровья и развития, включая спортсменов с нарушениями слуха, зрения, интеллекта и опорно-двигательного аппарата.

«Это классное событие, чтобы собрать людей из разных сфер — политиков, бизнесменов, спортсменов, артистов, блогеров — для того, чтобы классно провести вместе время на фоне баскетбола. И это удалось — уверен, что нашим зрителям сегодняшняя игра понравилась. И у нас получилось привлечь внимание к инклюзивному спорту — ребята, которые сегодня в перерыве играли в баскетбол на колясках, тоже были участниками нашего матча и принесли очки в общую копилку. У нас уже долгое время проходит проект «Тихий! баскетбол», ребята, которые играли в перерыве — часть этого проекта. Это очень важно, они для нас — огромный пример и мотивация», — сказал президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

Организатор матча — Фонд Росконгресс и Центральный спортивный совет государственной службы при участии Российской федерации баскетбола, Единой лиги ВТБ и баскетбольного клуба «Зенит».

Программа Спортивных игр ПМЭФ-2026 объединила более 20 мероприятий по 16 видам спорта. В деловую программу включены три спортивные сессии; на основной площадке Форума работают стенды форума «Россия — спортивная держава», Минспорта России, Континентальной хоккейной лиги, Всероссийской федерации легкой атлетики и Сурдлимпийского комитета России.

Ознакомиться со спортивно-зрелищной программой можно на официальном сайте Форума.

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