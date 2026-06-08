Тренера «Вашингтона» в WNBA удалили в матче и вывели с арены при помощи полиции

Тренера команды женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) «Вашингтон Мистикс» Сидни Джонсона в матче с «Атлантой Дрим» (77:109) удалили за агрессивные споры с судьями и вывели с арены при помощи полиции.

Фото: Кадр из трансляции

Инцидент случился за 3.52 до конца третьей четверти после того, как судья выписал Алисии Хетино из «Вашингтона» фол в защите против звезды «Атланты» Энджел Риз, когда та проходила к кольцу. Джонсон затянул спор с судьями, в то время как ассистенты пытались вернуть его на скамейку запасных. Затем вышли три полицейских, чтобы проводить Джонсона, который в тот момент спокойно покинул площадку.

«Я потерял самообладание. Не более того. Судьи поступили правильно, и это всё, что я могу сказать. Что вызвало мои эмоции? Я бы предпочёл не вдаваться в это. Не хочу умалять того, что «Атланта» играла очень усердно, и того, что эта игра научит нас быть сильнее. Не лучший момент для нашей команды или для меня… но это определённо не влияет на нашу сплочённость, нашу жёсткость, нашу радость. Моё удаление — не великое событие. Это не будет постоянной практикой.

Стоило ли мне удаляться, чтобы поднять командный дух? Я не большой сторонник этого. Действительно считаю, что из-за молодости нашего состава нам нужно зарабатывать авторитет в WNBA, и мы это понимаем. И, честно говоря, мы готовы к этому вызову. Наши игроки этого хотят. Но скажу, с уважением, когда вы приходите на игру, вам не нужно лоббировать и отстаивать что-то… У всех своя роль — тренеры тренируют, игроки играют, судьи судят. Это не должно перемешиваться в ту или иную сторону из-за того, что кто-то кому-то говорит. Я не большой сторонник такого мышления. Несмотря на то, что вы видели сегодня, таков мой общий подход», — приводит слова Джонсона ESPN.