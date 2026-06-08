«Избавлял нас от многих проблем». Вембаньяма — об игре с Фоксом

22-летний французский звёздный центровой Виктор Вембаньяма, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс», перед третьим матчем финала с «Нью-Йорк Никс» (счёт в серии 0-2) рассказал о роли в техасском клубе 28-летнего разыгрывающего защитника ДеАарона Фокса.

«Играть с ним — прекрасно. Думаю, его выступления избавляли нас от многих проблем в течение сезона… Иногда он очень упрощал нам задачу, ведь ДеАарон очень опытный игрок и он понимает, что и в какой момент необходимо нашей команде», — приводит слова Вембаньямы пресс-служба НБА.

Третий матч финальной серии состоится в Нью-Йорке в ночь на 9 июня в 3:30 мск.