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«Избавлял нас от многих проблем». Вембаньяма — об игре с Фоксом

«Избавлял нас от многих проблем». Вембаньяма — об игре с Фоксом
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22-летний французский звёздный центровой Виктор Вембаньяма, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс», перед третьим матчем финала с «Нью-Йорк Никс» (счёт в серии 0-2) рассказал о роли в техасском клубе 28-летнего разыгрывающего защитника ДеАарона Фокса.

НБА — плей-офф . Финал. 3-й матч
09 июня 2026, вторник. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Не начался
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Играть с ним — прекрасно. Думаю, его выступления избавляли нас от многих проблем в течение сезона… Иногда он очень упрощал нам задачу, ведь ДеАарон очень опытный игрок и он понимает, что и в какой момент необходимо нашей команде», — приводит слова Вембаньямы пресс-служба НБА.

Третий матч финальной серии состоится в Нью-Йорке в ночь на 9 июня в 3:30 мск.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
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