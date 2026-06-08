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Центровой УНИКСа Рейнольдс назвал, что нужно для победы над ЦСКА в третьем матче финала ЕЛ

Центровой УНИКСа Рейнольдс назвал, что нужно для победы над ЦСКА в третьем матче финала ЕЛ
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Американский центровой УНИКСа Джален Рейнольдс высказался в преддверии третьего матча финала Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 c ЦСКА (счёт в серии 0-2), который состоится сегодня, 8 июня, в Казани в 19:30 мск.

Единая лига ВТБ . Финал
08 июня 2026, понедельник. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«С нетерпением ждём домашнего матча с ЦСКА. Понимаем, что нам предстоит серьёзное испытание, но мы хорошо готовы и полностью сосредоточены на реализации игрового плана.

Для победы необходимо с первых минут действовать с высокой энергией, соблюдать дисциплину в защите, контролировать подбор и оставаться сплочёнными на протяжении всех 40 минут игры. Выполним это — получим отличный шанс на успех», — приводит слова Рейнольдса пресс-служба команды.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Cетка плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
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