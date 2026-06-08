Центровой УНИКСа Рейнольдс назвал, что нужно для победы над ЦСКА в третьем матче финала ЕЛ

Американский центровой УНИКСа Джален Рейнольдс высказался в преддверии третьего матча финала Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 c ЦСКА (счёт в серии 0-2), который состоится сегодня, 8 июня, в Казани в 19:30 мск.

Единая лига ВТБ . Финал Единая лига ВТБ . Финал 08 июня 2026, понедельник. 19:30 МСК УНИКС Казань Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«С нетерпением ждём домашнего матча с ЦСКА. Понимаем, что нам предстоит серьёзное испытание, но мы хорошо готовы и полностью сосредоточены на реализации игрового плана.

Для победы необходимо с первых минут действовать с высокой энергией, соблюдать дисциплину в защите, контролировать подбор и оставаться сплочёнными на протяжении всех 40 минут игры. Выполним это — получим отличный шанс на успех», — приводит слова Рейнольдса пресс-служба команды.