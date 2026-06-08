УНИКС проводит расследование из-за выставленных на продажу медалей Единой лиги — источник

Руководство команды Единой лиги ВТБ УНИКС запустило внутреннее расследование из-за появления на одной из онлайн-площадок лота с медалями клуба, полученными в предыдущие сезоны российского турнира по баскетболу, сообщили в телеграм-канале Mash на спорте.

«В клубе подозревают одного из игроков команды. Автор торговой карточки на онлайн-площадке заявил нам, что является лишь посредником. Владелец наград (серебро за сезон-2020/2021 и сезон-2023/2024, а также бронза за сезон-2024/2025) готов с ними попрощаться за минимальную сумму, так как залез в финансовую яму», — говорится в сообщении издания.

В данный момент казанцы сражаются в финале сезона-2025/2206 c московским ЦСКА, где после двух матчей уступают 0-2.