«Объяснял Дюранту, как бросать мяч». Нуркич обвинил тренера Буденхольцера в алкоголизме

31-летний центровой Юсуф Нуркич, выступающий за клуб НБА «Юта Джаз», высказался о провале «Финикс Санз» в составе с ним, Кевином Дюрантом и Девином Букером под руководством Майка Буденхольцера.

«Сложилась ситуация, когда он стал чрезвычайно негативным с первого дня тренировочного лагеря. По отношению ко всем. Буквально не было разницы, был ли это [Девин] Букер, я или кто-то ещё. Это мог быть какой-нибудь европейский игрок, который только что туда приехал: каждая тренировка была: «Ты никуда не годишься. Тебе лучше одеться и уйти. Тебе вообще не стоит играть в баскетбол».

Эта его сторона проявлялась и проявлялась. Сначала никто не воспринимал это всерьёз, а во-вторых, мы не понимали, что этот парень действительно потерял ориентир в какой-то момент сезона. Ему больше не было дела до того, что чувствуют другие, а в такой команде это, вероятно, было одной из самых важных вещей.

Он буквально объяснял Кей-Ди [Кевину Дюранту], как забосить мяч. Если бы он говорил это мне, или Гордону, или Ройсу, или Грейсону, или кому-то ещё, то куда ни шло. Но объяснять Кевину Дюранту, как набирать очки? Я не знаю, чувак. Это как объяснять пилоту-асу, как управлять самолётом. Для меня и для всех остальных это было таким явным негативным признаком системы, в которой мы находились, и ситуации, в которую мы попали. Затем позже ты узнаёшь, что этот парень действительно был — не знаю, стоит ли это говорить, но алкоголиком, у которого действительно были проблемы со спиртным. Люди знали об этом. Повлияло ли это на что-то? Не знаю. На команду, на всех… он принимал всё на свой счёт. Созывал встречи один на один, чтобы просто спровоцировать людей», — приводит слова Нуркича Yahoo Sports.