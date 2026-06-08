Мартюк из «Зенита» рассказал, каково ему вернуться на арену «Локомотива-Кубань»

Центровой команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» Андрей Мартюк рассказал о чувствах после своего возвращения в Краснодар на третью игру за третье место сезона-2025/2026 c «Локомотивом-Кубань» (81:85; счёт в серии 2-1), где он играл с 2019 года, ещё будучи участником академии.

— С какими чувствами вы возвращаетесь играть в Краснодар?

— Всегда с приятными чувствами, в Краснодаре тепло. Много людей встречаешь, они здороваются, фотографируются. Приятно.

— Сейчас получается больше качества физически или психологически?

— Оба. Ну, психологически, думаю, намного важнее.

— А вы как-то работаете над психологией, забываете, например, то, что было вчера?

— Полагаю, все спортсмены делают работу над ошибками. Произошло то, что произошло. И, конечно, стараются усовершенствовать себя, — приводит слова Мартюка пресс-служба команды.