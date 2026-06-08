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Мартюк из «Зенита» рассказал, каково ему вернуться на арену «Локомотива-Кубань»

Мартюк из «Зенита» рассказал, каково ему вернуться на арену «Локомотива-Кубань»
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Центровой команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» Андрей Мартюк рассказал о чувствах после своего возвращения в Краснодар на третью игру за третье место сезона-2025/2026 c «Локомотивом-Кубань» (81:85; счёт в серии 2-1), где он играл с 2019 года, ещё будучи участником академии.

Единая лига ВТБ . За 3-е место
07 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
85 : 81
Зенит
Санкт-Петербург
Локомотив-Кубань: Мур - 21, Самойленко - 13, Хантер - 12, Миллер - 11, Ищенко - 11, Хаджибегович - 6, Мартин - 4, Темиров - 4, Коновалов - 3, Коско, Ведищев, Шеянов
Зенит: Мартюк - 19, Фрейзер - 17, Бако - 10, Мун - 9, Жбанов - 8, Роберсон - 5, Карасёв - 5, Узинский - 4, Воронцевич - 3, Щербенев - 1, Емченко, Шаманич

— С какими чувствами вы возвращаетесь играть в Краснодар?
— Всегда с приятными чувствами, в Краснодаре тепло. Много людей встречаешь, они здороваются, фотографируются. Приятно.

— Сейчас получается больше качества физически или психологически?
— Оба. Ну, психологически, думаю, намного важнее.

— А вы как-то работаете над психологией, забываете, например, то, что было вчера?
— Полагаю, все спортсмены делают работу над ошибками. Произошло то, что произошло. И, конечно, стараются усовершенствовать себя, — приводит слова Мартюка пресс-служба команды.

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