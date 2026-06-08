«Это абсурд». Харт из «Нью-Йорка» раскритиковал цены билетов на финал с «Сан-Антонио»

31-летний американский профессиональный баскетболист Джош Харт, выступающий за команду «Нью-Йорк Никс» в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), раскритиковал ценообразование билетов на третий и домашний для «Нью-Йорка» матч финала сезона-2025/2026 c «Сан-Антонио Спёрс» (счёт в серии 2-0), который состоится в ночь на 9 июня в 3:30 мск.

«Я чувствую, что многие люди, которые ждали этого момента очень долго, к сожалению, не могут попасть в здание, когда самый дешёвый билет стоит $ 7-8 тыс. Так что это абсурд. Но атмосфера будет просто бешеной. Но, очевидно, я хотел бы, чтобы они были немного дешевле», — приводит слова Харта ESPN.