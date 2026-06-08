Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Это абсурд». Харт из «Нью-Йорка» раскритиковал цены билетов на финал с «Сан-Антонио»

«Это абсурд». Харт из «Нью-Йорка» раскритиковал цены билетов на финал с «Сан-Антонио»
Комментарии

31-летний американский профессиональный баскетболист Джош Харт, выступающий за команду «Нью-Йорк Никс» в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), раскритиковал ценообразование билетов на третий и домашний для «Нью-Йорка» матч финала сезона-2025/2026 c «Сан-Антонио Спёрс» (счёт в серии 2-0), который состоится в ночь на 9 июня в 3:30 мск.

НБА — плей-офф . Финал. 3-й матч
09 июня 2026, вторник. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Не начался
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я чувствую, что многие люди, которые ждали этого момента очень долго, к сожалению, не могут попасть в здание, когда самый дешёвый билет стоит $ 7-8 тыс. Так что это абсурд. Но атмосфера будет просто бешеной. Но, очевидно, я хотел бы, чтобы они были немного дешевле», — приводит слова Харта ESPN.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
Читайте далее:
Чтобы выиграть финал, «Сан-Антонио» нужно чудо. С этим «Нью-Йорком» — вряд ли
Чтобы выиграть финал, «Сан-Антонио» нужно чудо. С этим «Нью-Йорком» — вряд ли
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android