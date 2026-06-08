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УНИКС — ЦСКА: онлайн-трансляция 3-го матча финала Единой лиги сезона-2025/2026 начнётся в 19:30 мск

УНИКС — ЦСКА: онлайн-трансляция 3-го матча финала ЕЛ сезона-2025/2026 начнётся в 19:30 мск
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Онлайн-трансляция третьего матча финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026 между казанским УНИКСом и московским ЦСКА начнётся сегодня, 8 июня, в 19:30 мск.

Единая лига ВТБ . Финал
08 июня 2026, понедельник. 19:30 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Встреча пройдёт в Казани на стадионе «Баскет-холл».

В первых двух матчах, которые состоялись в Москве, армейцы одержали две победы (91:63, 102:89), поведя в серии до четырёх побед со счётом 2-0. Сегодняшняя и следующая игры пройдут в Казани.

В случае победы в обеих ближайших двух играх на домашней площадке УНИКСа армейцы закроют серию 4-0 и станут чемпионами нынешнего сезона, завоевав третий титул подряд. В прошлом году армейцы в финале обыграли «Зенит» — 4-2.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
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