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Гомельский не согласился с жалобами на судейство в третьем матче «Зенит» — «Локо»

Гомельский не согласился с жалобами на судейство в третьем матче «Зенит» — «Локо»
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Авторитетный российский аналитик и комментатор Владимир Гомельский не согласился с жалобами на судейство в третьем матче серии Единой лиги ВТБ между «Локомотивом-Кубань» и «Зенитом» за третье место, который прошёл 7 июня в Краснодаре.

Единая лига ВТБ . За 3-е место
07 июня 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
85 : 81
Зенит
Санкт-Петербург
Локомотив-Кубань: Мур - 21, Самойленко - 13, Хантер - 12, Миллер - 11, Ищенко - 11, Хаджибегович - 6, Мартин - 4, Темиров - 4, Коновалов - 3, Коско, Ведищев, Шеянов
Зенит: Мартюк - 19, Фрейзер - 17, Бако - 10, Мун - 9, Жбанов - 8, Роберсон - 5, Карасёв - 5, Узинский - 4, Воронцевич - 3, Щербенев - 1, Емченко, Шаманич

Игра завершилась со счётом 85:81 в пользу краснодарской команды. На данный момент счёт в серии 2-1 в пользу сине-бело-голубых.

— Если Вы 7 июня смотрели игру «Локо» — «Зенит», оцените, пожалуйста, судейство. Болельщики «Зенита» пишут, что судьи, в особенности Давыдов, свистели явно в пользу «Локо».
— Судейство в матче «Локо» — «Зенит», с моей точки зрения, было квалифицированным и непредвзятым, — написал Гомельский на своём официальном сайте.

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