Гомельский не согласился с жалобами на судейство в третьем матче «Зенит» — «Локо»

Авторитетный российский аналитик и комментатор Владимир Гомельский не согласился с жалобами на судейство в третьем матче серии Единой лиги ВТБ между «Локомотивом-Кубань» и «Зенитом» за третье место, который прошёл 7 июня в Краснодаре.

Игра завершилась со счётом 85:81 в пользу краснодарской команды. На данный момент счёт в серии 2-1 в пользу сине-бело-голубых.

— Если Вы 7 июня смотрели игру «Локо» — «Зенит», оцените, пожалуйста, судейство. Болельщики «Зенита» пишут, что судьи, в особенности Давыдов, свистели явно в пользу «Локо».

— Судейство в матче «Локо» — «Зенит», с моей точки зрения, было квалифицированным и непредвзятым, — написал Гомельский на своём официальном сайте.