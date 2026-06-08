Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
УНИКС — ЦСКА. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Совместная карточка Стефена Карри и Лионеля Месси установила рекорд по продаже

Совместная карточка Стефена Карри и Лионеля Месси установила рекорд по продаже
Комментарии

Четырёхкратный чемпион НБА и разыгрывающий «Голден Стейт Уорриорз» Стефен Карри, а также чемпион мира 2022 года, восьмикратный обладатель «Золотого мяча» и нападающий «Интер Майами» Лионель Месси стали героями рекордной коллекционной карточки МЛС.

Карточка Gold 1-of-1 Night Night с изображением Карри и Месси была продана на аукционе за $ 111 057. На ней оба игрока находятся в одинаковой позе празднования. Сообщается, эта продажа стала рекордной для карточек МЛС.

Фото: Goldin

Лионель Месси получил вызов в сборную Аргентины на чемпионат мира 2026 года, который пройдёт этим летом в США, Канаде и Мексике. Турнир станет для него рекордным, шестым в профессиональной карьере.

Материалы по теме
Месси отреагировал на сравнения легендарного баскетболиста с ним
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android