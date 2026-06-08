Совместная карточка Стефена Карри и Лионеля Месси установила рекорд по продаже

Четырёхкратный чемпион НБА и разыгрывающий «Голден Стейт Уорриорз» Стефен Карри, а также чемпион мира 2022 года, восьмикратный обладатель «Золотого мяча» и нападающий «Интер Майами» Лионель Месси стали героями рекордной коллекционной карточки МЛС.

Карточка Gold 1-of-1 Night Night с изображением Карри и Месси была продана на аукционе за $ 111 057. На ней оба игрока находятся в одинаковой позе празднования. Сообщается, эта продажа стала рекордной для карточек МЛС.

Фото: Goldin

Лионель Месси получил вызов в сборную Аргентины на чемпионат мира 2026 года, который пройдёт этим летом в США, Канаде и Мексике. Турнир станет для него рекордным, шестым в профессиональной карьере.